Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где встретится в четверг с Зеленским и Эрдоганом.



Об этом сообщает офис Генерального секретаря ООН в среду, 17 августа.



Напомним, ранее мы писали, что генеральный секретарь ООН в четверг посетит Львов, а в пятницу – Одессу. Визит Гутерриша в Украину будет посвящен обсуждению "продуктовой сделки", ситуации с Запорожской АЭС и миссией по СИЗО в Еленовке.



Также "Страна" писала, что в Организации Объединенных Наций готовы поддержать отправку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС в случае одновременного согласия Украины и России.



Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

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