В Организации Объединенных Наций готовы поддержать отправку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС в случае одновременного согласия Украины и России.

Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Заявлением Дюжаррик отреагировал на комментарии некоторых российских чиновников, которые обвинили Секретариат ООН в отмене или блокировании визита представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Как отметил спикер, Секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять деятельность МАГАТЭ.

"В тесном контакте с Международным агентством по атомной энергии Секретариат ООН провел оценку, что имеет в Украине логистический и безопасный потенциал, чтобы быть способным поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции из Киева, если Россия и Украина согласятся", - добавил Дюжаррик.

Между тем сегодня в "Энергоатоме" предупредили, что на Запорожской АЭС вследствие обстрелов сохраняется риск утечки радиации и пожара.

А вчера под очередной обстрел попали захваченный Энергодар и первый блок Запорожской АЭС.