В воскресенье, 14 августа, сообщили о сильных обстрелах пригородов захваченного российскими оккупантами Энергодара (Запорожская область) и отчасти - самого города.

Были прилеты в дачный поселок, на станцию зарядки огнетушителей, а также - в район первого блока Запорожской АЭС.

Всего за сегодняшний день наблюдатели из местных пабликов насчитали около 8 прилетов.

Назначенные Россией "власти" Энергодара подтвердили сегодняшний обстрел города. Говорят, что прилеты были и в районе Запорожской АЭС. В результате погиб один мужчина, который прогуливался с собакой.

Ранее CNN пообщалось с жителями Энергодара о ситуации на ЗАЭС. Они заявляют, что один шальной снаряд может превратить территорию Энергодара, где находится Запорожская АЭС, и окрестности в ад.

Кроме того, украинская разведка выяснила, что РФ обстреливает ЗАЭС из села Водяное, люди массово уезжают из Энергодара.

В Amnesty International также отреагировали на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Здесь заявили о реальной угрозе гражданскому населению.

Война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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