Назначенные Россией "власти" Запорожской области грозят консервацией Запорожской АЭС из-за обстрелов. В данный момент нагрузки на Запорожской АЭС снижены до минимума.

Об этом заявил член "совета военно-гражданской администрации" части Запорожской области Владимир Рогов в эфире российского ТВ.

По его словам, в случае продолжения эскалации вокруг АЭС, Россия "будет вынуждена спасать АЭС, консервировать", это, по его словам, вызовет проблемы с электричеством на подконтрольных Киеву территорий.

Рогов заявил, что за время обстрелов электростанция не получила критических повреждений и работа реакторов не нарушена, но один из снарядов упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что на Запорожской АЭС на данный момент "нет немедленной чрезвычайной опасности", но эта ситуация может измениться в любой момент.

Напомним, вчера обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная за территорией Запорожской АЭС. Обошлось без пострадавших.

Украина и Россия обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС.

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