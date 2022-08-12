Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - заявил он.

Также он добавил, что генсек ООН должен пояснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".

Отметим, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны войны в Украине прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС и согласовать безопасный периметр вокруг ЗАЭС для обеспечения безопасности.

Также на Совбезе ООН Вашингтон призвал Россию передать Украине контроль над станцией и создать демилитаризованную зону вокруг АЭС.

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