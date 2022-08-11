Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает стороны войны в Украине прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС и согласовать безопасный периметр вокруг ЗАЭС для обеспечения безопасности.

Об этом сообщает офис генсека ООН.

Гутерриш назвал атаки на Запорожскую АЭС "самоубийственными".

"Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна. Я надеюсь, что эти атаки прекратятся", – заявил руководитель организации. Также Гутерриш призвал предоставить МАГАТЭ доступ на Запорожскую АЭС, подчеркнув, что ООН полностью поддерживает усилия агентства по созданию условий для стабилизации ситуации на Запорожской АЭС.

Напомним, на прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность обстрелами Запорожской АЭС. Он также заявил о риске ядерной катастрофы после обстрела электростанции россиянами.

Страны G7 призвали Россию незамедлительно вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС.

Несмотря на это, Россия запросила на 11 августа провести заседание Совета Безопасности ООН, заявляя об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ заявил, что прервет отпуск, чтобы принять участие в Совбезе ООН по Запорожской АЭС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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