В случае катастрофы на Запорожской АЭС эвакуации подлежат жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона.

По его словам, подобные планы были разработаны еще в мирные времена.

При этом Старух призвал жителей региона не паниковать.

"Сами реакторы достаточно надежны, они рассчитаны на разные ситуации, и на попадание ракет в том числе. Но есть еще хранилище отработанного топлива, и там ситуация непосредственно с хранением несколько сложнее. Оно все было безопасно до начала боевых действий, но там не имеет таких систем защиты, как есть в блоках атомной электростанции", – сказал он.

Ранее мы писали, что в "Энергоатоме" сообщили, что после обстрелов на Запорожской АЭС осталась неповрежденной последняя линия электропередач.

Также мы писали, что в Запорожье опровергли слухи о массовой эвакуации населения, которые появились на фоне обстрелов в районе Запорожской АЭС.

И разбирались, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.