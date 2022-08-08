Угроза сохранности ядерного топлива. На Запорожской АЭС осталась неповрежденной последняя линия электропередач
Запорожская АЭС не сможет работать, если будет повреждена последняя линия передач, снабжающая ее электроэнергией.
Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона.
"Сейчас представляет большую угрозу для Запорожской АЭС в период обстрелов тот факт, что россияне повредили линии, связывающие станцию с Запорожской ТЭС и энергосистемой Украины. И сейчас ЗАЭС связана с энергосистемой только одной линией и это очень опасно для такого ядерного объекта", – сказал Котин.
По его словам, переход ЗАЭС в режим блэкаута в случае повреждения всех ЛЭП крайне опасен с точки зрения сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива на станции.
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