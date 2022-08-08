Запорожская АЭС не сможет работать, если будет повреждена последняя линия передач, снабжающая ее электроэнергией.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона.

"Сейчас представляет большую угрозу для Запорожской АЭС в период обстрелов тот факт, что россияне повредили линии, связывающие станцию с Запорожской ТЭС и энергосистемой Украины. И сейчас ЗАЭС связана с энергосистемой только одной линией и это очень опасно для такого ядерного объекта", – сказал Котин.

По его словам, переход ЗАЭС в режим блэкаута в случае повреждения всех ЛЭП крайне опасен с точки зрения сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива на станции.

Напомним, район Запорожской АЭС был обстрелян в воскресенье, 7 июля. Украина и Россия обвиняют в обстреле друг друга.

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