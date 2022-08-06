Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию пустить на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) международных наблюдателей.

"ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами. МАГАТЭ должно получить доступ", - написал Боррель у себя в Твиттере.

Напомним, что недавно Россия выступала за приезд на территорию станции гендиректора МАГАТЭ Мариано Гросси. Но против этого выступила Украина, увидев попытку "легитимизировать там пребывания оккупантов и по сути одобрить все их действия".

Ранее российское оппозиционное издание The Insider, ссылаясь на свой источник в Энергодаре, написал, что российские войска разместили свое вооружение на территории Запорожскую атомной электростанции (АЭС).

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