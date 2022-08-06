ЕС осудил военную деятельность РФ вокруг Запорожской АЭС и призвал пустить на нее международных наблюдателей
Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию пустить на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) международных наблюдателей.
"ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами. МАГАТЭ должно получить доступ", - написал Боррель у себя в Твиттере.
Напомним, что недавно Россия выступала за приезд на территорию станции гендиректора МАГАТЭ Мариано Гросси. Но против этого выступила Украина, увидев попытку "легитимизировать там пребывания оккупантов и по сути одобрить все их действия".
Ранее российское оппозиционное издание The Insider, ссылаясь на свой источник в Энергодаре, написал, что российские войска разместили свое вооружение на территории Запорожскую атомной электростанции (АЭС).
Война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.