4-й энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и переведен в резервное состояние из-за вчерашнего обстрела атомной станции, который привел к повреждению линии электропередач.

Об этом сообщает у себя в телеграм-канале глава областной военной администрации Александр Старух.

"Вчера вечером вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет. Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв", - пишет Старух.

Напомним, что в обстреле АЭС украинская сторона обвиняет Россию. В то же время россияне, которые контролируют станцию с марта этого года, обвиняют в обстреле украинскую армию.

По данным британской разведки, действия россиян на Запорожской АЭС подорвали безопасность ее эксплуатации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.