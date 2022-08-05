Действия россиян на Запорожской АЭС подорвали безопасность ее эксплуатации

Разведка Британии считает, что на Запорожской АЭС действия россиян подорвали безопасность нормальной эксплуатации станции. При этом после пяти месяцев оккупации намерения РФ в отношении этой атомной электростанции остаются неясными.

Об этом говорится в свежей сводке Минобороны Британии, обнародованной в Twitter-аккаунте.

Российские силы, вероятно, действуют в районах, прилегающих к электростанции, и использовали артиллерийские подразделения, базирующиеся в этих районах, для обстрела украинской территории на западном берегу Днепра.

Также, вероятно, россияне использовали более обширную территорию объекта, в частности соседний город Энергодар, для отдыха своих сил, используя защитный статус атомной электростанции, чтобы снизить риск ночных украинских атак на свою технику и людей, сообщает разведка.

Напомним, ранее в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля" .

Вместе с тем, в Институте изучения войны считают, что РФ использует Запорожскую АЭС, чтобы запугать Запад ядерной катастрофой в Украине.