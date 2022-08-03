Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция "полностью вышла из-под контроля", и обратился к Украине и России с призывом как можно быстрее разрешить экспертам посетить АЭС, чтобы стабилизировать ситуацию и избежать ядерной аварии.

Рафаэль Гросси заявил во вторник в интервью Ассошиэйтед Пресс, что ситуация становится все более опасной с каждым днем на Запорожской АЭС, которую российские войска захватили в начале марта.

"Принцип ядерной безопасности был нарушен. То, что поставлено на карту, чрезвычайно серьезно, чрезвычайно серьезно и опасно", - сказал Гросси.

По его словам, сейчас сложилась "парадоксальная ситуация", когда станция контролируется Россией, но ее украинский персонал продолжает управлять ядерными операциями.

По его словам, это приводит к неизбежным "моментам трения и вероятному насилию".

Он заявил, что на территории ЗАЭС много ядерного материала и нужно убедиться, что он находится под защитой.

Напомним, мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что работники Запорожской АЭС находятся под психологическим и физическим давлением российских оккупантов.

Также "Страна" подробно рассказывала, как россияне хотят отключить от Украины Запорожскую АЭС и чем это чревато.

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