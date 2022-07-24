На захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей находится немало энергетических объектов. Россияне уже не раз заявляли о планах их "национализации" и "переподключения".

Речь, в частности, о Запорожской АЭС, которая является крупнейшей не только в нашей стране, но и в Европе, генерируя до войны порядка 40 млрд киловатт в год (это больше 30% энергобаланса Украины).

В мае вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время поездки в Мелитополь говорил о том, что "власти" будут продавать Украине электроэнергию с ЗАЭС. А если покупать не станут, станция "будет работать на Россию". На что в "Укрэнерго" тогда ответили, что это в принципе нереально, так как украинская энергосистема физически не имеет связи с российской, поэтому поставки электроэнергии украинских АЭС возможны только в нашу энергетическую систему.

Теперь появилась идея "переподключить" АЭС на Крым или Россию. Тогда вопрос отсутствия физической связи между энергосистемами снимется. Так, "власти" Запорожской области говорят о планах поставлять 25% электроэнергии Запорожской атомной станции в Крым.

При этом вокруг АЭС военная ситуация напряженная. Россияне заявляют, что Украина наносит удары в непосредственной близости от станции. Украинская сторона удары подтверждает, но говорит, что бьет по расположению российских войск и техники.

Все это уже побудило МАГАТЭ сделать заявление о серьезной озабоченности ситуацией вокруг станции.

Запорожская атомная станция - крупнейший, но не единственный объект на захваченный территориях.

"Фактически под контролем врага оказались Запорожская ТЭС и Каховская ГЭС. На сегодня все объекты работают в единой объединенной энергосистеме Украины, при этом продолжая снабжать электроэнергией потребителей оккупированных территорий. Как долго сможет продержаться такая модель - вопрос открытый", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По его словам, "переподключить" наши энергообъекты на Крым технически реально, хотя это и потребует немало времени и больших денег.

Между тем, россияне уже пытаются перенастроить энергетическую инфраструктуру под себя.

Людям в некоторых населенных пунктах Запорожской области объявили о создании на базе "Запорожьеоблэнерго" некоего ГУП "Таврияэнерго".

Следующим шагом может стать попытка перевести туда платежи потребителей за электроэнергию ("Запорожьеоблэнерго" обеспечивает распределение и учет электроэнергии в Запорожской области). В Запорожской ОВА призвали людей "ни в коем случае не платить за электроэнергию в любые организованные коллаборантами и оккупантами учреждения", но непонятно, что делать, если станут присылать новые платежки и отключать свет за неуплату.

То есть, вопросов по энергообъектам и всей системе энергоснабжения людей на неподконтрольных территориях - масса.

Разбирались, что будет с украинскими энергообъектами на оккупированных территориях.

На Крым, Россию или "запорожский остров"?

Самый крупный объект, оказавшийся под контролем России - Запорожская атомная станция. Она имеет шесть блоков и может генерировать порядка 40 млрд киловатт в год. На данный момент работает три блока (один из них подключили буквально на днях).

Эта АЭС без преувеличения - один из главных стратегических объектов украинской энергетики. И на него у Минэнерго большие планы. Как заявил в недавнем интервью "Интерфаксу" глава этого ведомства Герман Галущенко, зимой для обеспечения экспорта электроэнергии в Европу планируется по максимуму использовать атомную генерацию, в том числе ЗАЭС. Минэнерго рассчитывает на работу минимум трех энергоблоков.

Но у россиян на Запорожскую атомную - свои планы. В частности, есть идея замкнуть в единое кольцо оккупированные территории и Крым.

Как сообщил недавно в интервью ТАСС назначенный РФ "глава администрации Запорожской области" Евгений Балицкий, АЭС сможет поставлять в Крым 25% генерируемой электроэнергии.

"Ростовская АЭС не справлялась, пока в Крыму не построили Севастопольскую и Симферопольскую ТЭС для энергоснабжения полуострова. Но и сейчас юг России по электроэнергии дефицитен", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

То есть для России была бы привлекательной возможность присоединения ЗАЭС к своей энергосистеме.

Главный вопрос - возможно ли это в принципе? Ранее украинская система была объединена с российской и белорусской, что позволяло задействовать аварийную помощь в случае необходимости, а также экспортировать электроэнергию. Также постоянно шли перетоки электроэнергии. Буквально за несколько часов до начала войны наша энергосистема полностью отсоединилась от российской и белорусской и присоединилась к европейской. Но на самом деле этот процесс - дело далеко не одного дня.

Украина несколько лет готовилась к синхронизации с европейской энергосистемой.

Сейчас и ЗАЭС, и другие энергообъекты, оказавшиеся на захваченных территориях (Запорожская ТЭС и Каховская ГЭС, ВЭС и пр.) работают в энергосистемах Украины.

Эксперты говорят, что в теории технически возможность их отсоединения есть.

"Это реально. Правда нужно вложить огромные средства плюс время - даже за год подобные проекты сложно реализовать", - отметил эксперт энергорынка Олег Попенко.

По его словам, главной для россиян будет ЗАЭС. Остальные объекты менее интересны - они не столь мощные плюс частично разрушены, что потребует дополнительных средств на восстановление.

"Есть линии по направлению Крыма (они были разрушены в 2015 году, но в принципе их можно восстановить). Понятно, что придется делать перемычки, провести ряд технических работ. Но в принципе подключение ЗАЭС на Крым возможно. Причем, это обойдется России дешевле, чем строительство новых ТЭС после аннексии Крыма", - добавил Корольчук.

О "восстановлении ЛЭП" как главном пропуске запорожского электричества в Крым говорит и Балицкий.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов на одном из телеэфиров также сказал, что техническая возможность подключения ЗАЭС к российской энергосистеме есть. Хотя на практике сделать это непросто.

"Что касается технической возможности перевода, пожалуй, она есть, но это довольно сложная процедура и там нужно воплотить в жизнь много технических решений. Понятно, что на территории, на которой фактически ведутся боевые действия, - это почти невозможно. Плюс техническая составляющая, которая касается персонала и присоединения к Росатому. Потому что компания понимает, что такая атомная станция на оккупированной территории, безусловно, приведет к пакету санкций, к которым Росатом не готов и поэтому вопрос остается открытым", - отметил Орлов.

По словам Корольчука, в случае с Запорожской атомной нюансов несколько.

Во-первых, с атомным топливом. Украина перевела свои АЭС на топливо Westinghouse. Понятно, что в случае "отжима" россиянами АЭС, ее придется возвращать на российское ядерное топливо. Технически это возможно, но могут быть вопросы по логистике. К примеру, как обеспечить безопасность доставки. Впрочем, прямо сейчас решать эту проблему не придется. "Энергоатом" засекретил данные по запасам топлива на АЭС, но по оценочным данным, на Запорожской станции его хватит примерно на два года", - говорит Корольчук.

Во-вторых, придется решать вопрос с МАГАТЭ.

"ЗАЭС - крупный атомный объект в центре Европы. Росатому придется договариваться с МАГАТЭ по контролю объекта. В теории станция может работать и без этого. Но, скорее всего, будут жесткие санкции - ЕС вряд ли согласится, чтобы у него под боком функционировала "неконтролируемая" атомная станция", - отмечает Корольчук.

Рябцев говорит, что повернуть ЗАЭС на Крым - проблемно.

"Главное - выстроить новый баланс. Там только считать полгода придется, иначе есть риск "уложить" всю систему. Присоединения к российской энергосистеме это еще больше касается, можно доприсоединяться до реальных перебоев с энергоснабжением", - говорит Рябцев.

Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что все намного сложнее - чтобы переподключить подачу электроэнергии на другую систему, нужно контролировать подстанции. То есть, строительством новых ЛЭПов ничего не решить. Поэтому невозможно заставить ЗАЭС работать на Крым или Россию, разве что могут отключить станцию совсем, считают в "Энергоатоме". Впрочем, в Херсонской области есть подстанция "Каховская", которая сейчас под контролем россиян.

Поэтому определенные варианты по переключению ЗАЭС на Крым в теории все же есть.

Есть еще один вариант - работа ЗАЭС в изолированном режиме, то есть, создание своего рода "энергоострова". В теории это возможно, но, по словам Рябцева, придется создавать целый энергокластер, включая в "остров" другие объекты юго-востока и юга Украины (в том числе, "ЛДНР" (так как атомная генерация требует балансирующих мощностей). При этом фактически с нуля нужно будет создавать диспетчеризацию "острова", что сложно, долго и дорого.

"Плюс работа "энергоострова" все равно будет ненадежной и чревата перебоями в снабжении электроэнергией", - говорит Рябцев.

"И вашим, и нашим"

Какие есть варианты для ЗАЭС, если ее не станут подключать к другой энергосистеме прямо сейчас или создавать "остров"?

Для региона электроэнергии, которую выдает ЗАЭС, - явно слишком много. Россияне должны будут думать, куда пристроить "лишнее" электричество. Не случайно уже забрасывали удочку по "продаже Украине" или поставкам в Крым.

Балицкий в интервью ТАСС признает, что электроэнергии слишком много и "приходится сбрасывать в Каховское водохранилище" из-за чего оно нагревается и "уже рыба всплывает от жары".

"Могут разве что полностью отключить съем мощности в нашу энергосистему. Тогда блоки будут работать вхолостую, но и оккупанты электроэнергии не получат", - говорит Рябцев.

Остается вариант - оставить все как есть. То есть, чтобы ЗАЭС и другие объекты на захваченных территориях как и сейчас, работала в украинской энергосистеме, снабжая регион и поставляя электроэнергию в "общий котел".

"По схожей схеме работала, к примеру, Луганская ТЭС, снабжая электричеством людей на неподконтрольных территориях Донбасса", - добавил Корольчук.

По его словам, для Украины работа ЗАЭС в структуре объединенной энергосистемы - стратегически важная.

"Сейчас у нас профицит электроэнергии, а если отрежут Запорожскую станцию, баланс может выйти в ноль, то есть, будет меньше возможностей для наращивания экспорта электроэнергии в Европу", - говорит Корольчук.

А впереди еще и сложная зима. В Минэнерго уже заявили, что рассчитывают на работу минимум трех блоков ЗАЭС. Если же они окажутся недоступными, могут быть перебои с энергоснабжением

Именно поэтому по военно-стратегическим соображениям для россиян важно "отключить" ЗАЭС от украинской энергосистемы и потому, вероятно, они попытаются это сделать, не считаясь с расходами.