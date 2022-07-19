Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о некоем событии на территории Запорожской АЭС, в результате которого погибли российские военные.

В своем Телеграм-канале он написал, что это событие всколыхнуло весь Энергодар.

"Что известно точно. Во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены 9 военных страны-террориста с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии – в реанимацию. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем", – написал Орлов.

Тем временем российские Телеграм-каналы сообщили со ссылкой на жителей Энергодара, что ВСУ якобы сбросили на Запорожскую АЭС мину с беспилотника, предположительно – на расположение военных на территории станции.

"Случилось примерно в 14:20. Персонал не выпускали до 16:40", – пишут в сообщении.

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