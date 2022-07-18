Верховная Рада приняла законопроект, по которому граждан Украины, чьи родные погибли на войне с Россией, не будут подлежать призыву во время мобилизации.

Решение принято в первом чтении, за основу проголосовало 298 депутатов.

В статью закона о перечне лиц, освобожденных от призыва добавили такую строчку: "Женщины и мужчины, чьи родные погибли или пропали без вести во время проведения мероприятий по сдерживанию вооруженной агрессии РФ во время действия военного положения".

Ранее в ВСУ подтвердили массовую раздачу повесток на улице, но говорят, что в основном это просто "уточнение данных".

А министр обороны Алексей Резников назвал "полной глупостью" вручение повесток в армию в виде наказания.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.