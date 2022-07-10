В Украине освобождают от уплаты военного сбора военнослужащих и участников боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля подписал закон, который освобождает от уплаты военного сбора военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Освободили от уплаты военного сбора служащих таких структур:
- Вооруженные силы Украины
- Национальная гвардия
- правоохранительные органы
- Служба безопасности Украины
- Служба внешней разведки Украины
- Госпогранслужба
- Управление государственной охраны
- Министерство внутренних дел
- Госспецсвязи
Ранее мы писали, что налоговые поступления в государственный бюджет в июне сильно упали - их сумма составила всего 45 миллиардов гривен. Для сравнения, в мае этот показатель был 73 миллиарда гривен.
В конце июня "Страна" сообщала, что вступил в силу после подписания президентом закон, который предусматривает возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили.
Мы также разбирались, что значат майские заявления главы Минфина Украины об урезании зарплат и пенсий повышении налогов.