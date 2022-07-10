Зеленский подписал закон, которым освобождаются от уплаты военного сбора военнослужащих и других лиц, которые принимают участие в боевых действиях. Фото: biz.today.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля подписал закон, который освобождает от уплаты военного сбора военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Освободили от уплаты военного сбора служащих таких структур:

  • Вооруженные силы Украины
  • Национальная гвардия
  • правоохранительные органы
  • Служба безопасности Украины
  • Служба внешней разведки Украины
  • Госпогранслужба
  • Управление государственной охраны
  • Министерство внутренних дел
  • Госспецсвязи

Ранее мы писали, что налоговые поступления в государственный бюджет в июне сильно упали - их сумма составила всего 45 миллиардов гривен. Для сравнения, в мае этот показатель был 73 миллиарда гривен.

В конце июня "Страна" сообщала, что вступил в силу после подписания президентом закон, который предусматривает возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили.

Мы также разбирались, что значат майские заявления главы Минфина Украины об урезании зарплат и пенсий  повышении налогов.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.