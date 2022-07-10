Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля подписал закон, который освобождает от уплаты военного сбора военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Освободили от уплаты военного сбора служащих таких структур:

Вооруженные силы Украины

Национальная гвардия

правоохранительные органы

Служба безопасности Украины

Служба внешней разведки Украины

Госпогранслужба

Управление государственной охраны

Министерство внутренних дел

Госспецсвязи

Ранее мы писали, что налоговые поступления в государственный бюджет в июне сильно упали - их сумма составила всего 45 миллиардов гривен. Для сравнения, в мае этот показатель был 73 миллиарда гривен.

В конце июня "Страна" сообщала, что вступил в силу после подписания президентом закон, который предусматривает возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили.

Мы также разбирались, что значат майские заявления главы Минфина Украины об урезании зарплат и пенсий повышении налогов.