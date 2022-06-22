Ввозные пошлины и НДС на импорт, которые власти отменили в начале войны, возвращаются уже с 1 июля. 21 июня Верховная Рада приняла соответствующий правительственный проект №7418 сразу в двух чтениях и в целом.

Об этом проекте мы уже подробно писали. Его должны были рассмотреть еще на прошлой неделе, но перенесли. Основным камнем преткновения стал вопрос нулевой растаможки авто, под которую в страну уже завезли около 160 тысяч иномарок. Проект №7418 растаможку под ноль отменяет (за исключением авто для ВСУ).

По поводу возврата пошлин на импорт бизнес-сообщество уже раскололось на два лагеря. Одни считают, что решение правильное.

"Власти исправляют ошибку, которую допустили в начале войны. НДС на импорт бюджетообразующий. За три месяца казна потеряла около 100 миллиардов. При этом ценники на импортные товары меньше все равно не стали", - говорит экономист Алексей Кущ.

Глава концерна "Япослав" Алесандр Барсук, наоборот, считает, что решение о возврате пошлин на импорт правильное.

"По-другому ни страна, ни бизнес не выживут", - сказал он.

При этом сразу же возникает вопрос, кто заплатит 20% НДС и ввозную пошлину (а это еще в среднем от 5% до 15%).

"Понятно, что сверху 20% кто-то должен платить, и это кто-то - потребители. Плюс теряются выгоды перехода на налогообложение под 2%, которые власти предложили бизнесу в начале войны", - отмечает глава консалтинговой компании ADA Group Андрей Тамошюнас.

"Вернут 7% НДС на лекарства, и тогда они с учетом инфляции подорожают на 18%", - добавил руководитель "Агентства медицинского маркетинга" Юрий Чертков.

Что касается растаможки авто, то Кабмин уже проработал альтернативу: предложил законопроект с новой формулой, по которой оформление иномарок будет дешевле, чем по прежней драконовской схеме (правда, не для всех авто), но, понятно, что все равно не под 0%.

Разбирались, что изменится после возврата пошлин и НДС на импорт и как это скажется на ценниках.

Почему вернули пошлины?

В пояснительной записке к законопроекту 7418 говорится, что анализ данных таможенной статистики показал: многие товары, которые с начала войны завозили без налогов и пошлин, "не являются предметами первой необходимости и обеспечивающими бесперебойную работу экономики". В то же время такие товары всегда входили в перечень бюджетообразующих. Авторы проекта приводят в пример, в частности, автомобили и мобильный телефоны.

Кабмин ссылается на следующую статистику по льготному таможенному оформлению: льготы на авто составили более 13 миллиардов гривен, мобильные телефоны - свыше 270 миллионов, одежды и обуви - более 850 миллионов.

"При этом без уплаты таможенных платежей оформляют автомобили премиум-класса стоимостью свыше миллиона гривен", - говорится в пояснительной записке.

Из-за отмены налогов на импорт в неконкурентных условиях оказались отечественные производители. Ярослав Железняк отметил, что о возврате налогов на импорт якобы просил бизнес.

Что предлагает проект №7418? Главное - возврат налогообложения, которое было отменено законом №2142 о льготах на время военного положения. Вернуть налоги предлагается для следующих категорий товаров:

Те, что завозятся плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (на них бюджет теряет около 3 миллиардов гривен НДС и ввозной пошлины). Отметим, что для бизнеса, который не переходил на налог в льготные 2% от оборота ничего не меняется - он, как и раньше, платит НДС. Для предприятий, которые не платят ввозную пошлину (ежемесячные потери бюджета сейчас - около 0,5 миллиардов гривен). Для транспортных средств, которые ввозят граждане (потери бюджета - около 13 миллиардов).

Перечисленные новые старые налоги позволят пополнять бюджет минимум на 3,5 миллиардов гривен в месяц, подсчитали в Кабмине. Потери от отмены НДС и ввозной пошлины, по оценкам Алексея Куща, за три месяца составили около 100 миллиардов гривен.

Отметим, что возврат всех пошлин не касается автомобильного топлива. На него, как и ранее, будет действовать сниженный НДС (7%) и нулевой акциз.

В итоговую версию законопроекта добавили также пункт о так называемых зеркальных льготах. На нем настоял профильный комитет. Согласно этой поправке, Кабмин может предоставлять льготы (то есть отменять или снижать ввозную пошлину, устанавливать льготные тарифные квоты) на импорт из государств, которые пойдут на такие же шаги в отношении наших товаров (скажем, эта норма может распространиться на товары из Европы или Великобритании). Но для этого нужно отдельное решение правительства.

Плюс эта льгота не коснется НДС - только ввозных пошлин.

Алексей Кущ эту поправку критикует.

"Ни о каких зеркальных льготах сейчас не может быть и речи - импорт к нам заезжает по железной дороге, его объемы довольно велики. А основной экспорт из Украины остановлен, так как заблокированы порты. То есть никакого паритета в импорте и экспорте нет. Плюс право Кабмина единолично решать, кому пошлины снять, а кому - нет, открывает широкие возможности для коррупции", - говорит эксперт.

Наполнение бюджета или возврат в олигархическую экономику

В целом, по мнению Куща, возврат пошлин и НДС на импорт - правильное решение.

"В теории НДС - это налог на потребление, и платит его конечный покупатель. Но в Украине продолжают работать схемы по уходу от НДС (разного рода налоговые скрутки, так называемые пересорт, оптимизация НДС и пр.), то есть предприятия - плательщики налога на добавленную стоимость зачастую воспринимают его как источник дохода, а не как дополнительные расходы. В то же время тем, кто перешел на налог 2% от оборота НДС "простили". То есть часть бизнеса его не платит, часть пускает по схемам. В итоге идут колоссальные бюджетные потери - около 30 миллиардов в месяц. При этом на цены отмена НДС особо не повлияла. На фоне ажиотажа и дефицита продукции бизнес выставляет те ценники, которые рынок готов платить. И они будут повышаться на фоне глобальной инфляции и удорожания логистики, вне зависимости от наличия НДС. Образно говоря, если гречку покупают по 100 гривен, а по 120 уже не возьмут, то в магазинах она будет по 100. Высокая маржа позволит бизнесу "не заметить" возврата налога на добавленную стоимость", - отметил Кущ.

В то же время, по его мнению, государство получит дополнительный финансовый ресурс.

"Например, в карантин, когда половина бизнеса тоже не работала, как и сейчас, НДС на импорт был, и он наполнял бюджет, поддерживая экономику", - говорит эксперт.

С этим согласны и представители отечественного бизнеса. По словам Александра Барсука, если бы НДС и пошлины на импорт не вернули, украинские производители попросту не выжили бы.

"При снижении производства и удорожании логистики растут цены. Мы становимся просто неконкурентноспособными на фоне импорта без налогов", - пояснил Барсук.

Андрей Тамошюнас, наоборот, считает, что возврат пошлин на импорт не ко времени.

"Война еще не закончилась, бизнес только подстраивается под реалии военного времени. В итоге кто должен будет платить "лишние" 20% НДС? Понятно, что бизнес или потребители. Плюс непонятно тогда, в чем выгода перехода на налог в 2% от оборота, если все равно придется платить НДС и ввозную пошлину", - удивляется он.

"Возвратив с 1 июля пошлины и НДС на импортные товары, депутаты в очередной раз ухудшили жизнь украинцам. Я не могу понять, почему украинцев лишают права покупать дешевые и качественные товары? Наверное, они мало пострадали от орков, нужно подщипать еще немного?

Хочу напомнить, что в рейтинге простоты ведения бизнеса в разделе "Международная торговля" мы до войны занимали 74-е место в мире. Возможно, кто-то не знает, но мы имеем чрезвычайно запутанную систему начисления пошлин. Во-первых, 110 видов таможенных ставок. Например, в Грузии было только три ставки: 0, 5 и 12%. Кстати, из-за этого стала ненужной такая профессия, как таможенный брокер.

Во-вторых, пошлины могут начисляться от стоимости товара, от количества или веса. Есть такие экзотические пошлины, как ставки на племенных ослов и обычных ослов. И это разные ставки. Это значит, что распутать этот ужас может разве что опытный брокер. И, конечно, коррупция.

Мы должны понять, что сейчас международная торговля - это спасение нашей экономики. И время прохождения машин через границу имеет критическое значение. Возврат НДС и пошлин на импорт превращает эту проблему в катастрофу.

Сейчас среднее время пересечения границы грузовым транспортом составляет 48 часов. Это проблема национального масштаба. Возврат НДС и пошлин на импортные товары превратят эту проблему в катастрофу", - написал на своей странице в Фейсбуке совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Что будет с ценами

Что касается цен, то влияние НДС и пошлин на них эксперты тоже оценивают неоднозначно. Скажем, по словам Юрия Черткова, НДС на лекарства добавит лишние 7% к цене. В итоге медикаменты с учетом инфляции подорожают на 18%.

"Рассчитывают на импортозамещение, но в итоге это может привести к дефициту и повышению цен даже на отечественные препараты, так как конкуренция снизится", - считает он.

Алексей Кущ говорит, что большего роста цен, чем идет сейчас, не будет.

"Идет глобальный рост цен из-за инфляции и удорожания логистических цепочек. Бизнес уже нащупал ценовое дно на рынке. И вряд ли подорожание будет еще большим, если вернут НДС и пошлины - налоги нивелируют импортеры из своей супер-прибыли", - считает он.

Плюс много товаров сейчас в списке критического импорта, под который поставщики получают доллар по выгодному курсу. Поэтому ключевая продукция вряд ли взлетит в цене, считают эксперты. Но вот "роскошь" - мобильные телефоны, бытовая техника, одежда и обувь - может подорожать на 10-15%.

Отмена нулевой растаможки и новая формула

Что касается растаможки авто, то с 1 июля завезти иномарку под 0% уже не получится. Придется платить по прежней сложной формуле, в которой налоги зачастую превышали стоимость машины. Но, правда, к тому времени Рада может принять новый законопроект от Кабмина, который упростит растаможку.

Во-первых, введут растаможку через "Дию" (что убирает коррупционный фактор на таможне), во-вторых, уберут пенсионный сбор при постановке на учет (3-5%), в третьих, растаможку будут считать по новой формуле. В итоге для некоторых моделей оформление подешевеет на 1-16 тысяч евро и больше, но для некоторых, наоборот, подорожает - от нескольких сотен до тысячи евро и больше.

В любом случае, это уже не будет растаможка под ноль.

"Из-за нулевой растаможки бюджет уже потерял около 20 миллиардов. При этом непонятна логика, зачем нам в войну такие объемы дополнительно транспорта, ведь идет увеличение нагрузки на логистику, усугубляется дефицит топлива, из страны выводятся огромные средства, а на границах создаются очереди", - отмечает Кущ.

Многие украинцы от отмены льготной растаможки не в восторге.

"Успели завезти под перепродажу, в основном, посредники. Обычные граждане еще только собирали деньги на дешевое авто, а теперь его уже завезти нельзя", - возмущаются водители в группе "АвтоЕвроСилы" в Фейсбуке.

По словам главы Autoconsulting Олега Омельницкого, в Украине от военных действий пострадало до 400 тысяч авто, а по льготной растаможке завезли только 160 тысяч. За восстановление остального автопарка, получается, придется платить. При этом предложения о некоем среднем варианте, например, завозе под 0% иномарки для себя с запретом перепродажи в течение пяти лет не прошли.

Поэтому наметившаяся на рынке тенденция удешевления авто (на рынках цены просели на 900-1000 долларов) может обернуться подорожанием подержанных машин.