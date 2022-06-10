Национальный банк откажется от фиксирования курса гривны по отношению к доллару после возврата налогов на импорт. Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время телемарафона.

"Увеличение налогов на импорт, как мы ожидаем, уменьшит объем этого критического импорта и, таким образом, уменьшит давление на золотовалютные резервы. Это одна из предпосылок, после которой мы сможем рассматривать постепенный возврат к рыночному ценообразованию", - сказала она.

В НБУ обещают постепенный возврат к рыночному ценообразованию на валюту, чтобы не было шока для экономики.

Отметим, что текущий курс, зафиксированный НБУ с начала войны - 29,25 грн за доллар.

Напомним, в четверг профильный комитет Рады поддержал законопроект №7418, которым возвращаются пошлины и НДС на импорт с 1 июля. Теперь дело за Верховной Радой.

Как писала "Страна", 9 июня Кабмин повысил ставки военных облигаций. Таким образом, процентная доходность наших военных облигаций больше не будет ограничиваться уровнем 11% годовых. Она может быть выше. Постановлением КМУ ставку по облигациям привязали к учетной ставке Нацбанка, которая 2 июня была повышена с 10% до 25% годовых и пересматривается 8 раз в год. Следующее очередное заседание монетарного комитета НБУ намечено на 21 июля, но не исключается проведение и внеочередного.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.