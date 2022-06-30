Зеленский подписал закон о возвращении налогов на импорт и отмене льготной растаможки авто
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили.
Об этом говорится в карте законопроекта №7418, обнародованном на сайте Верховной Рады.
Напомним, пошлины отменили с началом войны, но теперь из-за дефицита бюджета решили вернуть. Верховная рада 21 июня приняла соответствующий законопроект.
Вернут налоги для следующих категорий товаров:
- Те, что завозятся плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (на них бюджет теряет порядка 3 млрд гривен НДС и ввозной пошлины).
- Для предприятий, которые не платят ввозную пошлину (ежемесячные потери бюджета сейчас - порядка 0,5 млрд гривен).
- Для транспортных средств, которые ввозятся гражданами (потери бюджета - около 13 млрд с более чем 119 тысяч авто). При этом предлагается внести изменения в закон о пенсионном сборе, освободив от него тех, кто будет завозить электрокары (пенсионный сбор с авто - 5%). Речь об отмене нулевой растаможки для юридических лиц не идет - только для граждан.
Законопроект начнет действовать с 1 июля.
"Страна" анализировала в отдельном материале, почему убирают льготы на импорт и как это скажется на ценниках и работе бизнеса.
Кроме того, накануне отмены льготной растаможки мы публиковали видео, как авто на въезд в Украину выстроилась очередь в 15 км.
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