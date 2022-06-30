Накануне отмены льготной растаможки авто на въезд в Украину выстроилась очередь в 15 км. Видео
В распоряжении "Страны" оказалось видео огромных очередей на границе.
По словам очевидцев, очередь на въезд в Украину на пропускном пункте "Краковец" уже больше 15 километров.
О причинах этих огромных очередей мы уже писали - с 1 июля отменяется льготная растаможка импортных авто.
Напомним, "Страна" разбиралась, что значит возврат налогов на импорт, за который проголосовала Рада.
Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.
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