На западных границах Украины - огромные очереди.

На днях о пробке из порядка 800 авто на въезде из Венгрии сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. При этом он добавил, что на границе со Словакией ситуация немного проще.

Сложная ситуация сейчас на польской границе. К примеру на пропускном пункте "Устилуг" из Польши в Украину - 25 километров "колейки", — сообщают водители.

Причина ажиотажа — отмена нулевой растаможки с 1 июля этого года. До даты "Ч" осталось буквально несколько дней, поэтому все, кто не успел завезти иномарку "бесплатно", сейчас спешат.

Как написал в своем Телеграм нардеп Ярослав Железняк, по состоянию на 27 июня в Украину по льготной расстоможке заехало 211 тысяч авто. И только за последние 2 недели дополнительно завезли 48 тысяч.

"После новостей про отмену льготы с 1 июля темпы завоза авто значительно выросли. В будние дни в июне в среднем завозят 4700 авто (ранее было 3,2 тыс) за день. На самом деле, вероятно, было б в разы больше - ограничивает пропускная способность иностранной и нашей таможни. Для понимания, на том же Будомеж-Грушев сейчас очередь 1000 авто на 9,5 км. Польская сторона пропускает весьма медленно. Ягодын — очередь вообще 40 км. Также показательно, что на выходных стали завозить в 4 раза больше, чем обычно. В эту субботу заехало 2400 авто, хотя обычно на входных эта цифра была меньше 650 авто", - отмечает Железняк.

И не факт, что водители успеют переехать границу до 1 июля, так как в таких очередях можно стоять 4-5 дней.

Поэтому страсти на границе накаляются.

"Многие пытаются влезть без очереди. Ставки за место в колейке растут - начинали с 50-60 евро, потом появились суммы в 100-150, а вчера-сегодня уже и о 500 слышал. Но люди реагируют на самых наглых очень агрессивно - снимают номера с авто, бьют машины и даже до драк доходило", — говорит нам киевлянин Виталий, который занимается пригоном авто из Германии.

Бизнес, не связанный с легковушками, в ужасе от происходящего, и ждет 1 июля, рассчитывая, что границы "разгрузятся".

"Сейчас есть проблема. Из-за очередей доставка топлива задерживается на 3-4 дня. Уже с 1 июля, когда закончатся льготы по растаможке, должно все закончиться", — отмечает владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

Разбирались, что происходит на границах в последние дни льготной нулевой растаможки.

Километровые пробки под последние дни нулевой растаможки

О том, что буквально с первых дней нулевая растможка парализовала границы, мы уже писали. На поток "евроблях" жаловались поставщики товаров и волонтеры, утверждая, что не могут вовремя доставить в Украиину гуманитарные грузы из-за того, что граждане массово ринулись завозить иномарки.

Это, к слову, стало одним из аргументов противников льгот для иномарок - дескать, вся Европа удивляется, как в разгар войны украинцы заблокировали дорогу гуманитарным грузам дорогими машинами.

В итоге нулевую растаможку отменили - она перестает действовать с 1 июля, то есть, через три дня. И по мере приближения даты "Ч" страсти на границах накаляются.

И частные водители и специализированные фирмы спешат "вскочить в последний вагон" и завезти авто без растаможки. О том, как будет идти оформление иномарок с 1 июля, точной информации пока нет. Кабмин предложил законопроект с новой формулой по растаможке. По ней завоз иномарок не бесплатный, но все же дешевле, чем по стандартной формуле, что действовала до войны.

Но этот законопроект пока не принят. Поэтому оформление, судя по всему, будет все же по-старому - а там суммы рекордные. За растаможку могут насчитать до 200-300% от реальной стоимости авто. Поэтому не удивительно, что все спешат заехать "под ноль", до 1 июля.

В итоге на границах выстроились рекордные очереди.

На венгерской границе, по оценкам Виктора Микиты , скопилось порядка 800 авто.

"Безотлагательно прибыл в пункт пропуска "Тиса" для получения информации по проблемным вопросам, связанным с очередями на венгерско-украинской границе. наблюдаем существенное увеличение количества легковых транспортных средств на въезд в Украину в пунктах пропуска по всему участку государственной границы. В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают до 800 автомобилей. Немного лучше ситуация на словацко-украинской границе, но она тоже вызывает озабоченность. Люди находятся в транспортных средствах по несколько суток, на жаре, без необходимых санитарных условий", - написал Микита на своей странице в Фейсбуке.

Он отмечает, что трафик авто увеличился в сотри раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но из стран Прибалтики, Польши и др. Значительная часть авто не имеет соотвественно оформленных документов, что усложняет растаможку. Коротко поясним о чем тут речь. Дело в том, что многие водители не в курсе, что даже под нулевую растаможку все равно нужно заполнять таможенную декларацию. И узнают об этом уже на границе, соотвественно, без брокера не могут оперативно заполнить бумаги, и их заворачивают в очередь по новому кругу.

В комментариях люди пишут, что на словацкой границе ситуация тоже непростая.

"Вчера переезжали словацко-украинскую границу - это ужас", — пишет Оксана Стричек.

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, ажиотаж на венгерской и словацкой границах увеличит и тот факт, что с 27 июня на пункте пропуска "Ягодин" на польско-украинской границе вводятся ограничения - будут пропускать только грузовые авто и некоторые автобусы. Такие шаги предприняты для уменьшения очередей

Народа много все ринулись и очереди — на всех таможнях лезут кто номера снимают бьют машины не пропускают. И, хотя с 20 июня открылся обновленный пункт "Краковец- Корчова", многие водители уже сейчас едут в обход - через венгерскую границу, — отмечает Забловский.

Впрочем, на границе с Польшей сейчас также не протолкнуться.

"К примеру, 26 июня на польско-украинской границе в районе пункта пропуска "Устилуг" "колейка" достигала 25 километров", — рассказал нам водитель Игорь, который застрял в огромной пробке из сотен авто.

"Простоял три дня. Осталось до границы 12 километров", — написал Tik-tok дильнобойщик Владимир.

По словам Леушкина, огромные пробки на границах заметно тормозят движение грузов (хотя машины на растаможку должны пускать по отдельному коридору, на практике это происходит не всегда). Леушкин говорит, что из-за "евроблях" доставка автомобильного топлива задерживается на 3-4 дня.

То есть, ситуация сейчас такова, что прохождение границы может достигать 4-5 дней. А это значит, что те, кто стоит в хвосте очереди, до 1 июля могут и не успеть заехать в Украину и растаможить авто под ноль. Это значит, что придется платить за оформление иномарки тысячи долларов.

"Места в очередях подорожали в 10 раз"

"Люди прекрасно понимают, что ситуация, мягко говоря, неоднозначная. Успеешь до 1 июля заехать или нет - непонятно. А растамаживать машину все равно придется. Если под нулевую растаможку не попадешь, насчитают по полной. У многие лишних денег просто нет, не знают, что делать", — рассказывает нам Виталий о настроениях в "колейке" на польской границе.

По его словам, страсти накаляются, многие водители пытаются обогнать очередь хотя бы на несколько авто. Другим, понятно, это не нравится. То и дело вспыхивают скандалы.

"Некоторые "проводники" специально очередь занимают, потом уступают и едут опять в хвост. Причем, еще несколько дней назад продавали место в очереди по 50-60 евро, потом сума выросла до 100-150, а вчера рекорд — 500 евро. И люди, которым нудно растаможиться, готовы платить. Выгоднее отдать 500 евро и ничего не платить за растаможку, чем простоять еще несколько дней и отдать три тысячи долларов. Мы уже ставки делаем - сколько будет стоить место в очереди 30 июня. Может, выгоднее сейчас местами торговать, чем автомобили гонять", — иронизирует Виталий.

Но, по его словам, многие "лезут внаглую". "Ночью, скажем, человек задремал, не подъехал вовремя за предыдущим авто, и тут же просочился кто-то. Водители все на взводе, поэтому много скандалов - у "самых умных" снимают номера, и отправляют в хвост очереди, машину могут примять, а недавно и до драк доходило. Поляки стараются следить, чтобы "параллельных" очередей не было. Если кого заметят, выписывают мандат (штраф - Ред) и разворачивают в конец очереди, но поток сейчас такой идет, что за всеми уследить не получается", — говорит нам Виталий.

Интересно, что многие посредники продолжают принимать заказы на ввоз иномарок "под нулевую растаможку", хотя уже сейчас понятно, что вовремя доставить машину они вряд ли успеют. Впрочем, в "АвтоЕвроСиле" не теряют надежды, что президент не подпишет закон, отменяющий нулевую растаможку, и с 1 июля она не заработает. Они организовали сбор обращений от водителей, которые сейчас "зависли" на границе, призывая присылать свои фото и видео с километровых пробок. Сработает ли этот ход — пока неясно.

Как известно, Верховная Рада 21 июня вернула пошлины и НДС на ввозимые в страну товары, которые были отменены вскоре после начала войны. Отменяется в том числе нулевая растаможка авто.

Ранее "Страна" рассказывала, что значит возврат налогов на импорт, за который проголосовала Рада: рост цен на товары и иномарки.

А также мы разбирались, что хотят предложить украинцам вместо нулевой растаможки авто.