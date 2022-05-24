Совет Европейского Союза 24 мая отменил на год пошлины на ввоз украинских товаров в ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Либерализация торговли касается:

всех пошлин в соответствии с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли между Украиной и ЕС, которые еще не были либерализированы, в частности: товаров промышленности, пошлины на которые должны постепенно исчезнуть до конца 2022 года, овощи и фрукты, а также товары сельского хозяйства;

сбора антидемпинговых пошлин на товары украинского происхождения;

применение общих правил импорта по товарам украинского происхождения.

Как писала "Страна", в конце апреля Британия отменила все пошлины на украинские товары.

Также украинские перевозчики сообщили о беспошлинной доставке посылок стоимостью до 150 евро.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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