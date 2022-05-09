Перевозчики уже начали отчитываться о повышении безналогового лимита на международные посылки со 100 до 150 евро.

"Страна" сообщала, что Рада увеличила стоимость посылок из-за границы без налогообложения еще в январе.

Теперь налоги платить нужно только если стоимость посылки составляет более 150 евро.

В таком случае получателю нужно будет заплатить 10% таможенного сбора и 20% НДС на сумму, которая является разницей между стоимостью посылки и лимитом в 150 евро.

Ранее мы писали, что "Новая почта" возобновила доставку из зарубежных интернет-магазинов. Теперь украинцы снова могут заказывать товары в зарубежных интернет-магазинах, в которых нет прямой доставки в Украину и получать их по своему адресу, в любом работающем отделении или почтамате "Новой почты".

Кроме того, "Страна" подробно рассказывала, как сейчас работает "Новая почта" и почему людям выставляют рекордные счета.

Напомним, в Украине уже 75-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.