На границе с Польшей в пункте пропуска "Ягодин" возник необыкновенный ажиотаж из-за скорой отмены беспошлинного ввоза автомобилей из Европы.

Соответствующие видео появились в телеграм-каналах.

Предприимчивые украинцы массово бросились перевозить машины из Европы, чтобы успеть до 1 июля - дня окончания беспошлинного ввоза.

При этом, с завтрашнего дня "Ягодин" вообще пообещали закрыть для проезда легкового транспорта, который будут перенаправлять на другие пункты пропуска.

Владельцы фур решили на всем этом этом подзаработать и продают места в очереди по 50-100 долларов.

Ранее "Страна" рассказывала, что значит возврат налогов на импорт, за который проголосовала Рада: рост цен на товары и иномарки.

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Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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