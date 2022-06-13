Украинским предпринимателям-упрощенцам разрешили подать декларацию и уплатить единый налог через "Дию"
В "Дии" теперь можно подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его. Функцией могут воспользоваться предприниматели-упрощенцы 3-й группы, подавшие заявление в налоговую на применение специальной ставки 2%.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Для этого необходимо в меню "Услуги" выбрать "Налоги ФЛП — Декларация плательщика единого налога 2% за соответствующий месяц" и ввести сумму полученного дохода за месяц.
Декларация подается в налоговую службу, а вся отчетность будет сохранятся в смартфоне.
Ранее мы рассказывали, как подать еДекларацию, которая появилась в "Дие".
Также предприниматели теперь могут менять имя и местонахождение ФЛП через "Дию".
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