В "Дии" теперь можно подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его. Функцией могут воспользоваться предприниматели-упрощенцы 3-й группы, подавшие заявление в налоговую на применение специальной ставки 2%.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Для этого необходимо в меню "Услуги" выбрать "Налоги ФЛП — Декларация плательщика единого налога 2% за соответствующий месяц" и ввести сумму полученного дохода за месяц.

Декларация подается в налоговую службу, а вся отчетность будет сохранятся в смартфоне.

Ранее мы рассказывали, как подать еДекларацию, которая появилась в "Дие".

Также предприниматели теперь могут менять имя и местонахождение ФЛП через "Дию".

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