Налоговые поступления в государственный бюджет в июне сильно упали - их сумма составила всего 45 миллиардов гривен. Для сравнения, в мае этот показатель был 73 миллиарда гривен.

Такие данные приводит в своем Телеграм-канале народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Нардеп назвал основные причины падения показателя:

у бизнеса уже нет физической возможности уплатить наперёд налоги;

сказывается блокирование экспорта;

особенность текущего налогового периода.

Налоговые поступления покрыли только 19,4% от государственных расходов в июне. Остальные расходы фактически были переложены на таможню, НБУ, продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и международных партнеров.

В конце июня "Страна" сообщала, что вступил в силу после подписания президентом закон, который предусматривает возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили.

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