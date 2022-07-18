Россия усилила обстрелы пограничных областей, но создания ударных группировок в РФ и Беларуси, которые могли бы совершить повторное вторжение, сейчас не наблюдается.

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

"Делается все необходимое, чтобы укрепить как линию границы, так и пограничье в случае, если враг или те, кто захочет к нему присоединиться, попытается совершить наступление на нашу страну", - заявил он.

Напомним, ранее жителей Сумской области призвали эвакуироваться на выходные из-за угрозы обстрелов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.