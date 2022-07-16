Жителям Сум, Белополья и других городов на границе с РФ рекомендуют выехать из городов на выходные из-за высокой угрозы российских обстрелов.

Такой совет дают мэры городов Александр Лысенко и Юрий Зарко.

"Похоже, что нас ждут непростые выходные. Поэтому я посоветовал бы тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км. В первую очередь это касается тех, у кого есть маленькие дети! Берегите себя!", - пишет Зарко в Facebook.

Ранее мы писали, что в Сумской области между двумя сёлами авто с двумя гражданскими подорвалось на мине. Один человек погиб, второй госпитализирован с тяжелыми травмами и ожогами.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.