Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий рассказал, что в пятницу, 15 июля, между двумя сёлами авто с двумя гражданскими подорвалось на мине. Один человек погиб, второй госпитализирован с тяжелыми травмами и ожогами.

Об этом чиновник написал в Facebook.

"Сегодня утром, между селами Басовка и Юнаковка, автомобиль с двумя гражданскими людьми подорвался на мине. Один мужчина погиб на месте, другой с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице. В настоящее время выясняются причины, по которым мужчины решили свернуть с проездного пути, движение по которому было разрешено, и поехали по запрещенной дороге с отметкой "мины", - говорится в сообщении губернатора.

Живицкий добавил, что большинство территорий Сумской области обследовано и разминировано взрывотехниками ГСЧС и полиции, но "если вы видите отметку "мины" или "территория заминирована" – не стоит испытывать судьбу и проверять этот факт".

Ранее мы писали, что под Сумами на мине подорвался автомобиль полицейских. Есть погибший и раненые.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.