В пятницу, 15 июля, в Украине продолжается война с Россией. Идет уже 142-й со дня полномасштабного вторжения.

Вчера утром РФ нанесла удар по центру Винницы. "Прилеты" были в районе Дома офицеров и Дома быта. Погибли более 20 человек.

Также ракеты РФ ударили по Николаеву и Харькову.

На фронте, по данным Генштаба, россияне пытаются наступать на Славянском направлении, в районе Углегорской ТЭС. Идут обстрелы по всей линии фронта на юге Харьковской области и в Донецкой области.

Подробнее об этих событиях в итогах за 14 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

15 июля

09:42 В Константиновке Донецкой области был прилет в районе жилой пятиэтажки.

Здание осталось без окон, один человек ранен по предварительным данным.

Фото публикует областная военная администрация.

09:40 На имущество бывшего нардепа-слуги Алексея Ковалева, который получил должность в "правительстве" Херсонской области, наложили арест.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Самому Ковалеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший нардеп находится на неподконтрольной территории.

Ранее сообщалось, что ему грозит до 15 лет.

09:29 Петиция с просьбой запретить выдавать повестки на блокпостах, заправках и улице набрала свои 25 тысяч голосов и ждёт рассмотрения президентом.

Еще во вторник под петицией было лишь 5 тысяч голосов.

09:24 В Николаеве обстреляны два ВУЗа, сообщил губернатор области Виталий Ким.

В то же время, по словам мэра города Александра Сенкевича, в результате обстрелов ранены двое человек.

09:20 В Харькове около трех часов ночи две российские ракеты ударили рядом с учебным заведением в Холодногорском районе. Взрывом поврежден фасад здания, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса.

Еще одна ракета ударила во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения. Предварительно – жертв и пострадавших нет, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он также сообщил, что в Чугуевском районе области осколками ранена женщина 69 лет.

09:15 Британская разведка в новой сводке пишет о ситуации вокруг Северска:

- Российские силы медленно продвигались из Лисичанска на запад после артиллерийских и разведывательных атак в направлении Северска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску.

- В "ЛНР" заявляют о том, что российские войска уже вошли на окраину Северска, однако это не было подтверждено.

- Следующей целью россиян на Донбассе после захвата Северска, вероятно, станет Бахмут.

09:05 Видео утренних ударов по Николаеву. Опубликовал губернатор Виталий Ким у себя в Твиттере.

09:00 В Украине уже более 350 детей погибли с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 15 июля уже более 1009 детей пострадали в результате войны: 352 ребенка погибли, более 657 детей получили ранения разной степени тяжести.

Это не окончательные цифры, поскольку продолжается работа по сбору данных в местах ведения активных боевых действий, на захваченных россиянами и освобожденных территориях, сообщают в Офисе генпрокурора.

08:50 Губернатор Винницкой области подтвердил, что мама 4-летней Лизы, погибшей вчера при обстреле, жива.

Ее прооперировали. Девушка находится в тяжёлом состоянии.

Вчера ряд телеграм-каналов сообщил, что женщина скончалась.

08:48 Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила проект оборонного бюджета на рекордную сумму - 840 млрд долларов.

Документ предусматривает создание фонда для Украины в размере до 500 миллионов долларов в год.

Голосование за проект бюджета в палате представителей Конгресса состоялось вчера. Документ поддержали 329 конгрессменов, 101 выступил против.

Автором поправки о создании фонда для приобретения боеприпасов для Украины выступил председатель комитета по вооруженным силам Адам Смит.

Теперь свою версию проекта оборонного бюджета должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого обе палаты согласуют документы и финальная версия бюджета будет направлена на подпись президенту Джо Байдену.

08:40 А вот утреннее видео из Стаханова (Кадиевка) в "ЛНР". С места взрыва до сих пор валит дым. Сообщается, что это результат работы Himars со стороны Бахмута.

08:35 Видео взрывов из Стаханова (Кадиевки), куда сегодня ночью был новый прилет. Это территория, подконтрольная "ЛНР".

В городе частично перекрыто движение транспорта в сторону бывшего мясокомбината, сообщают местные паблики.

08:27 Ночью в Харькове от ракетных ударов была разрушена ещё одна школа, сообщили в Нацполиции.

08:25 Американский Институт изучения войны в новой сводке описывает ситуацию на Донбассе.

По его данным, россияне наступают на выступе Славянск-Северск-Бахмут.

Вчера войска РФ продолжали наступательные действия западнее Лисичанска, стремясь выйти к Северску. По данным Генштаба ВСУ, российские войска начали наступление на Верхнекаменское в 8 км к востоку от Северска, но их атаки были отражены.

В "ЛНР" заявляют, что россияне захватили Верхнекаменское 13 июля и установили оперативный контроль над Северском 14 июля. При этом российские телеграм-каналы пишут, что бои на подступах к Верхнекаменскому продолжаются.

Также вчера российские войска продолжали атаковать населенные пункты к юго-востоку от Бахмута, пишет Институт. По данным Генштаба ВСУ, украинские войска отразили наступление российских войск на Углегорскую ТЭЦ, Кодему и Вершину в 20 км к юго-востоку от Бахмута. В "ДНР" сообщают, что российские силы обстреляли Бахмут и Часов Яр (к западу от города). Вероятно, они хотели нарушить украинскую логистику на линии Бахмут-Краматорск-Славянск, считают в Институте.

08:24 После ударов по Николаеву над городом поднимается дым.

08:23 В Николаеве прогремело более десятка мощных взрывов, пишет мэр города Александр Сенкевич.

08:02 Северная Корея прокомментировала разрыв дипломатических отношений с Украиной. Это произошло после признания Пхеньяном "независимости ДНР и ЛНР".

Министерство иностранных дел КНДР заявило, что Украина "не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США, которые нарушили суверенитет Пхеньяна".

В Северной Корее заявили, что отношения с Украиной давно шли к разрыву, поскольку Киев присоединился к санкциям США против военной промышленности КНДР, пишет агентство Reuters.

08:01 Сообщают о взрывах в Николаеве. В области объявлена воздушная тревога.

08:00 Рейтинговое агентство Moodys заявило, что в Беларуси 14 июля наступил дефолт по внешним обязательствам.

Минск, как и Москва, решил оплатить проценты по облигациям (евробондам) не в долларах, а в рублях.

Беларусь провела такую выплату еще в конце июня на счета собственного банка. Но западные банки ее не признали.

Срок оплаты евробондов истекал 13 июля. То есть со вчерашнего дня Минск в глазах кредиторов объявил дефолт.

Ранее то же самое случилось в России, которая выплатила внешний долг в рублях.

07:59 Ночью в Никополе россияне разбомбили склад с горючим, пожар тушили несколько часов. На месте нашли обломки "Града" и фосфорных боеприпасов.

Также был ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области - рам разрушена школа, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

07:58 Канал Live из медиахолдинга нардепа и крупного предпринимателя Вадима Столара (группа "Восстановление Украины") приостанавливает вещание.

Это следует из сообщения дистрибьютора спутникового телевидения Viasat.

"Информируем Вас, что канал LIVE 15 июля 2022 года приостанавливает свое вещание до завершения военных действий и отмены в Украине режима военного положения. В связи с этим этот канал будет изъят из пакетов Viasat", - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже второй случай, когда крупный предприниматель останавливает работу своих медиа.

Накануне соответствующее заявление сделал Ринат Ахметов. Он это сделал, чтоб не попасть в реестр олигархов, согласно новому закону (владение СМИ по нему - один из критериев олигарха).

Не исключено, что тем же мотивом руководствуется и Столар.

07:57 Сводка украинского Генштаба на утро 15 июля. Основное:

1. Противник ведет наступление в направлении Славянска.

2. Пытается продвигаться в направлении Северска, Соледара и Бахмута.

3. К северо-востоку от Бахмута были отбиты штурмы Белогоровки (Донецкая область), Спорного, к югу - Кодемы и Вершины.

07:56 Германия выделяет в этом году еще 2,4 миллиарда евро на украинских беженцев, пишет Reuters.

Как сообщил министр труда Хубертус Хайль, около 800 000 человек из Украины уже нашли убежище в Германии, 30% из которых моложе 14 лет.

При этом в Германии за прошлый месяц выросло число безработных.

Связано это с тем, что украинские беженцы массово становятся на учет в центрах занятости ФРГ. Это необходимое требования для получения социальных выплат и компенсации за жилье.

07:55 Сегодня ночью сообщали о трех ракетных ударах по Харькову. Утверждается, что одну ракету при этом сбили.

Информация пока официально не озвучивалась.

Также соцсети публикуют видео нового удара по Стаханову в "ЛНР" (ныне - Кадиевка). Украинские телеграм-каналы пишут о новом попадании по военным складам.