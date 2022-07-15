Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" сообщил, что экспорт зерновой продукции сократился в три раза в сравнении с предыдущими годами.

"Первые 10 дней июля мы отставали по темпам экспорта от июня. Это ожидаемо, потому что в Румынии и Польше началась уборочная своего урожая, поэтому их инфраструктура переключалась на своё зерно. Мы надеемся, что во второй половине июля подтянемся, потому что добавились логистические возможности", - сообщил Сольский.

Кроме этого, существуют опасения аграриев, которые сомневаются, есть ли смысл сеять новый урожай, учитывая проблемы с экспортом.

По словам министра, это актуальная проблема.

"Ближайшие шесть месяцев будут тяжелыми. В следующем году, если ситуация будет такая же, как сейчас, то будут существенные изменения того, какие культуры будут сеять. Аграрии отказываются от пшеницы, ячменя и кукурузы в пользу сои, подсолнуха и рапса. По моему мнению, от 30 до 60 процентов уменьшится посев озимой пшеницы в сравнении с предыдущими годами. Стандартные опросы от МинАПК сейчас не работают, так как аграрии не отвечают на этот вопрос, потому что их ответ зависит от того, сколько они продадут зерна, откроются ли порты и так далее", - рассказал Сольский.

Ранее мы писали, что по данным Reuters, Украина, Россия, Турция и ООН на следующей неделе подпишут соглашение об экспорте зерна. Детали плана включают проведение украинскими судами зерновозов через заминированные воды портов. При этом Россия соглашается на перемирие на время движения грузов, а Турция при поддержке ООН инспектирует корабли, чтобы рассеять опасения РФ по поводу контрабанды оружия.

Также "Страна" сообщала, что Россия на переговорах по зерну предложила исключить использование морских путей для поставок оружия Киеву.