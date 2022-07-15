Министерство финансов США сделало несколько исключений из антироссийских санкций, разрешив проводить транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

Решение Минфина прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

По его мнению, оно может объяснить, почему переговоры о разблокировании украинских портов вдруг сдвинулись с мёртвой точки и вчера в Стамбуле стороны о чем-то предварительно договорились.

"То есть по сути произошел размен. России дали зелёный свет на экспорт зерна и удобрений. А Москва в ответ пообещала пустить в украинские порты суда. Но есть нюанс. Санкции сняты уже сейчас, а когда в реальности может быть начат вывоз зерна из портов, непонятно. Во-первых, неясно, когда будут подписаны конкретные договорённости. Во-вторых, какое-то время займут согласования процедуры контроля судов, их охраны. В-третьих, разминирование не быстрый процесс. В-четвёртых, военное обострение в северо-западной части Чёрного моря в любой момент может сорвать договорённости. Так что пока все ещё в тумане", - резюмирует канал.

Как писала "Страна", в июне Минфин США разрешил до 5 декабря операции с банками России по энергоносителям, несмотря на санкции.

Мы также сообщали, что на встрече в Стамбуле договорились о разблокировке трех украинских портов для экспорта зерна.