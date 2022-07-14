Страны Европейского союза могут одобрить и представить седьмой пакет санкций против Российской Федерации в течение недели, пишет Euractiv.

По данным издания, Брюссель планирует запретить импорт российского золота и расширить список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения, а также других подсанкционных товаров.

Кроме этого, в пакете будут персональные санкции. В то же время, как ранее сообщалось, санкций против российского газа и нефти в новом пакете не предполагается.

На днях "Страна" писала, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций в отношении России в ближайшие недели. Этот пакет может включать ограничения на импорт золота, меры по исправлению предыдущих санкций и дополнительные списки физических и юридических лиц. Обсуждения механизмов ограничения цен на нефть продолжаются и вряд ли будут реализованы в ближайшем будущем.

Также мы сообщали, что осенью в ЕС представят директиву, которая позволит конфисковывать активы российских компаний в случае обхода антироссийских санкций.