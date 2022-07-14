Новый пакет санкций Евросоюза против России не будет включать ограничения на поставки газа
Новый пакет санкций Евросоюза против России не будет включать ограничения на поставки российского газа.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Reuters.
По словам чешского чиновника, слишком много стран - членов ЕС "не могут достаточно быстро приспособиться" к жизни без российского газа. Потому в седьмой пакет будут входить уже ранее анонсированные санкции против российского золота, расширение списка товаров двойного назначения и персональные санкции.
На днях "Страна" писала, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций в отношении России в ближайшие недели. Этот пакет может включать ограничения на импорт золота, меры по исправлению предыдущих санкций и дополнительные списки физических и юридических лиц. Обсуждения механизмов ограничения цен на нефть продолжаются и вряд ли будут реализованы в ближайшем будущем.
Также мы сообщали, что осенью в ЕС представят директиву, которая позволит конфисковывать активы российских компаний в случае обхода антироссийских санкций. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.