Новый пакет санкций Евросоюза против России не будет включать ограничения на поставки российского газа.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Reuters.

По словам чешского чиновника, слишком много стран - членов ЕС "не могут достаточно быстро приспособиться" к жизни без российского газа. Потому в седьмой пакет будут входить уже ранее анонсированные санкции против российского золота, расширение списка товаров двойного назначения и персональные санкции.

На днях "Страна" писала, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций в отношении России в ближайшие недели. Этот пакет может включать ограничения на импорт золота, меры по исправлению предыдущих санкций и дополнительные списки физических и юридических лиц. Обсуждения механизмов ограничения цен на нефть продолжаются и вряд ли будут реализованы в ближайшем будущем.

Также мы сообщали, что осенью в ЕС представят директиву, которая позволит конфисковывать активы российских компаний в случае обхода антироссийских санкций. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.