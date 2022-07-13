Еврокомиссия пояснила, что не запрещала транзит санкционных российских грузов в Калининградскую область по железной дороге.

Об этом говорится в объяснении Еврокомиссии, обнародованном 13 июля.

"Согласно принятым ЕС мерам транзит, осуществляемый Россией, санкционных товаров запрещен для автотранспорта. Таких запретов нет для железнодорожного транспорта, однако страны-члены ЕС должны иметь возможность контролировать этот транзит", - говорится в объяснениях Еврокомиссии.

При этом там отмечают, что странам ЕС нужно проверять, чтобы объемы транзита соответствовали средним показателям, зафиксированным за последние три года и что "транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещен - независимо от способа транспортировки".

Напомним, что ранее российские СМИ написали, что Москва и Евросоюз достигли договоренности о снятии санкций с транзита в Калининград.

Также мы писали, что Литва расширила список товаров, запрещенных к транзиту в Калининградскую область России. Теперь Литва не пропустит из России в Калининград также цемент и алкоголь - в связи со вступлением в силу новых европейских санкций.