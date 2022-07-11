Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область России. Об этом сообщает местный портал Verslo žinios со ссылкой на таможню Литвы.

Теперь Литва не пропустит из России в Калининград также цемент и алкоголь - в связи со вступлением в силу новых европейских санкций.

На таможне говорят, что санкции осуществляются на основании правил, принятых ЕС, оценок Европейской комиссии и в консультации с ней.

Ранее в Калининградской области РФ сообщили, что подготовили "ответные меры" для Литвы, которая запретила сухопутный транзит в регион через свою территорию.

Как сообщил губернатор области Антон Алиханов, в случае, если конфликт с Литвой продолжится, Москва может полностью запретить ввоз и вывоз любых товаров через страны Балтии в Россию.

Снять ограничения на транзит предлагали в Германии и Еврокомиссии, но Литва выступает против.

Недавно Литва исключила создание "зеленых коридоров" для транзита грузов в Калининградскую область РФ.

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