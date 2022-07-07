Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что власти страны не согласятся на установление "зелёных коридоров" для транзита грузов в Калининградскую область РФ.

Об этом она сказала в эфире LRT.

По её словам, необходим не только запрет на транзит грузов из санкционного списка, но и контроль.

"Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о "зелёных коридорах", мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на её территории", - сказала она.

Как писала "Страна", в середине июня Литва прекратила железнодорожный транзит подсанкционных грузов в Калининград. Запрет касается длинного списка грузов, подпадающих под санкции Евросоюза.

После яростной реакции России на это Евросоюз начал рассматривать новые правила санкций, которые позволят разблокировать транзит.

Мы подробно анализировали, начнется ли война России с блоком НАТО из-за литовского транзита. Также мы разбирались, какие аналогии с 1939 годом вызывает ситуация с запретом транзита грузов и накалившейся из-за него обстановкой.