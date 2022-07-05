В Калининградской области подготовили "ответные меры" для Литвы, которая запретила сухопутный транзит в регион через свою территорию из-за санкций Евросоюза.

Как сообщил губернатор области Антон Алиханов, в случае, если конфликт с Литвой продолжится, Москва может полностью запретить ввоз и вывоз любых товаров через страны Балтии в Россию.

"Экономический ответ России в отношении Прибалтики - гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием. Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет", - сказал Алиханов.

По его словам, "транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее".

Как писала "Страна", в середине июня Литва прекратила железнодорожный транзит подсанкционных грузов в Калининград. Запрет касается длинного списка грузов, подпадающих под санкции Евросоюза.

Мы подробно анализировали, начнется ли война России с блоком НАТО из-за литовского транзита. Также мы разбирались, какие аналогии с 1939 годом вызывает ситуация с запретом транзита грузов и накалившейся из-за него обстановкой.