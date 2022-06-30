Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Польши, Литвы и Латвии до конца 2022 года.

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет страны.

Сообщается, что такое неожиданное решение принял лично Александр Лукашенко для "поддержания добрососедских отношений".

Въехать в Беларусь без визы можно через пункты пропуска на белорусско-латвийском, белорусско-литовском и белорусско-польском участках границы.

Количество дней пребывания в Беларуси по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.

При этом Польша отгородилась от Беларуси 5-метровой стеной вдоль границы.

А министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Беларуси призвал к укреплению "обороноспособности союзного государства".

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