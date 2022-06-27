Экс-президент России и нынешний заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев обещает "перекрыть кислород" странам Балтии.

В интервью российским СМИ он заявил, что Россия примет ответные меры на ограничение транзита в Калининградскую область.

"Скажем прямо, ограничение транзита - часть той самой "войны по доверенности", которую Запад развязал против России. Естественно, Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими", - подчеркнул он.

Медведев уточнил, что российские ответные шаги будут носить в основном экономический характер.

"Такая эскалация - плохой выбор. И пострадают от нее - обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам - просто нищенский", - добавил зампред Совбеза.

Ранее литовские железные дороги сообщили о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, между Калининградской областью и остальной частью России.

Отметим, что угрозы не редкость для Медведева. Он угрожал Украине исчезновением, а также недавно назвал приехавших в Украину европейских лидеров "любителями лягушек, ливера и макарон".