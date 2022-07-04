В Госдуме РФ предложили переименовать город Калининград во Владибалтийск.

С такой инициативой выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Калининград можно назвать, например, Владибалтийском. А Калининградскую область переименовать в, соответственно, Балтийский край", - заявил Миронов.

По его словам, из этого названия становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже России. При этом депутат сказал, что судьбу переименования должны решать жители региона.

Он также напомнил, что Кенигсберг собирались переименовать в Балтийск в 1946 году, но тогда умер председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин, и городу дали его имя.

Из недавних изменений в топонимах в России - новая "Площадь "ЛНР", которая появилась в Москве там, где расположено посольство Великобритании. Такой адрес мог появиться у посольств ФРГ, Литвы или Бельгии, но большинство голосовавших на городском портале выбрали для этого место с британским посольством.

А место, где в Москве находится посольство США ранее назвали "Площадью "ДНР", после чего в дипведомстве убрали адрес с сайта, оставив географические координаты.