Территория возле посольства Великобритании в Москве теперь будет названа "Площадь "ЛНР".

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы по результатам голосования, где выбирали место для будущей "площади "ЛНР".

Всего в голосовании на портале "Активный гражданин" приняли участие 109 тысяч человек. Из них 57% проголосовали за вариант, чтобы "площадь "ЛНР" находилась возле британского дипведомства.

Другими вариантами были территории около консульства Германии и между посольствами Литвы и Бельгии.

Ранее в честь т.н. "ДНР" в Москве назвали безымянную площадь, где расположено посольство США. Это произошло 22 июня. На сайте электронных голосований правительства Москвы среди других вариантов названий площади были и такие: площадь Героя России Владимира Жоги (один из "командиров "ДНР"), площадь Защитников Донбасса.

После нового нейминга посольство Соединенных Штатов в Москве убрало адрес со своего сайта. Вместо адреса там отображаются географические координаты.

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