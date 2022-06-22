Посольство США в Москве получило новый официальный адрес.

Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9. Соответствующее постановление подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

"Новый адрес присвоили в рамках государственной функции, в соответствии с порядком, который действует в Москве. Раньше посольство США находилось в Большом Девятинском переулке. Старые адреса объектов аннулировали", - говорится на сайте столичного градоначальника.

В постановлении Собянина о присвоении нового наименования от 22 июня говорится, что раньше территория, которая протянулась от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы, была безымянной.

Ответственным за исполнение постановления градоначальник назначил своего заместителя в правительстве Москвы Наталью Сергунину.

Как писала "Страна", в мае на сайте электронных голосований правительства Москвы состоялось голосование за новые варианты названий площади: площадь Донецкой Народной Республики, площадь Героя России Владимира Жоги (один из "командиров" ДНР"). А лидировал тогда вариант площадь Защитников Донбасса.

Однако в начале июня вариант с "республикой" набрал 45% голосов - за такое название проголосовали 124 тысячи человек.