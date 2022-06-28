Киевляне, которые живут на улицах, попавших под переименование , не должны будут менять документы, так как новое название улицы не является изменением места жительства, сообщают в КГГА.

"Никто не должен сразу бежать в ЦНАП, чтобы сделать отметку о новом адресе. Перерегистрация может происходить во время замены паспорта, вклеивания новых фотографий, смены фамилии и т.д., то есть когда у человека возникает потребность", - заявил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

Также действующими после переименования будут документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость. Их будут менять только при необходимости.

"Если владелец захочет продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, в документах, которые будут оформляться на новое лицо, уже укажут новое название. На стоимости услуг нотариуса это не отразится", - сообщили в КГГА.

А вот юридические лица должны будут внести изменения в учредительные документы. Согласно действующему законодательству, переименование улицы для юрлица является изменением местонахождения.

Изменения должны быть внесены также в сведения о физическом лице-предпринимателе в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц и т.д. Однако предельных сроков для этого нет.

Напомним, в Киеве в рамках дерусификации собираются переименовать около 300 улиц, переулков, площадей и проспектов.

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