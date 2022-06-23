Для оформления площади "ДНР" у посольства США в Москве использовали шрифт кампании в поддержку Украины, разработанный киевскими дизайнерами Олесем Гергуном и Евгением Анфаловым.

Об этом пишет Медиазона.

На использование шрифта в поддержку Украины обратил внимание его автор Олесь Гергун в Instagram.

"РуZZкие фашисты использовали наш KTF Jermilov для своей тупой пропаганды без моральных и юридических прав на это", - написал он в сторис.

Его пост проиллюстрирован фото с фрагментом визуального оформления акции в поддержку переименования, которая проходила у посольства США. Речь идет о шрифте на плакате.

"Пошли на@уй", - отреагировал на это Гергун, сопоставив две иллюстрации:

"Фото наверху - филармония Тбилиси со слоганом в поддержку Украины, который написан фирменным шрифтом KTF Jermilov, точно такие же баннеры и билборды размещены по всей Грузии и всему миру.

Фото внизу - баннер напротив американского посольства в Москве на площади в честь несуществующей республики на украинских оккупированных территориях. Россия ворует у Украины земли, людей, стиралки и кроссовки, и теперь еще с3,14здила шрифт у украинского дизайнера Гергуна, так как сама не в силах произвести ничего жизнеспособного".

Примеры использования шрифта KTF Jermilov в мире

Как писала "Страна", в мае на сайте электронных голосований правительства Москвы состоялось голосование за новые варианты названий площади: площадь Донецкой Народной Республики, площадь Героя России Владимира Жоги (один из "командиров" ДНР"). А лидировал тогда вариант площадь Защитников Донбасса.

Однако в начале июня вариант с "республикой" набрал 45% голосов - за такое название проголосовали 124 тысячи человек.

По данным российских СМИ, это название для территории около посольства США в Москве было выбрано по итогам голосования, запущенного столичной мэрией. Работников ЖКХ заставляли голосовать именно за него.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.