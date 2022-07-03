Посольство Соединенных Штатов в Москве убрало адрес со своего сайта. Никаких комментариев по поводу этих действий не последовало.

Две недели назад территорию возле американского дипведомства московские власти переименовали в площадь "Донецкой Народной Республики".

Речь идет о безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Преснени. Власти Москвы провели голосование за название этого участка. Выбирали из нескольких вариантов. В частности, предлагались варианты площадь Защитников Донбасса, площадь "Донецкой Народной Республики", площадь Героя России Владимира Жоги. Победил второй вариант.

Вместо адреса посольства на его сайте теперь отображаются координаты 55,75566° N, 37,58028° E. Однако прежний адрес - Большой Девятинский переулок, дом 8 - все еще значится во вкладке сайта, где приведен список американских диппредставительств в РФ.

Ранее мы писали, что для оформления площади "ДНР" у посольства США в Москве использовали шрифт кампании в поддержку Украины, разработанный киевскими дизайнерами Олесем Гергуном и Евгением Анфаловым.

Как писала "Страна", в мае на сайте электронных голосований правительства Москвы состоялось голосование за новые варианты названий площади: площадь Донецкой Народной Республики, площадь Героя России Владимира Жоги (один из "командиров" ДНР"). А лидировал поначалу вариант площадь Защитников Донбасса.

Однако в начале июня вариант с "республикой" набрал 45% голосов - за такое название проголосовали 124 тысячи человек.

По данным российских СМИ, это название для территории около посольства США в Москве было выбрано по итогам голосования, запущенного столичной мэрией. Работников ЖКХ заставляли голосовать именно за него.