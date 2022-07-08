Канада подтвердила Германии, что разблокирует поставки турбины немецкой компании Siemens, необходимой для работы "Северного потока - 1", сделав исключение из санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Источник в немецком правительстве подтвердил агентству, что Канада уже приняла решение о поставках турбины. Техника будет передана Германии, а та уже передаст ее "Газпрому", чтобы Оттава не нарушала собственных же санкций.

В Кремле, комментируя ситуацию с возможным возвращением турбины, прямо заявили, что это позволит увеличить поставки газа Германии, признавшей накануне невозможность своевременного заполнения своих подземных хранилищ.

Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

В середине июня российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток - 1" на 40%. По словам россиян, причина этого - в "несвоевременном проведении ремонтных работ компанией Siemens". Позже в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофе для Германии".

Как следствие, в июле Германия официально попросила Канаду одобрить снятие санкций и разблокировать турбину, из-за которой якобы была остановлена прокачка по нитям "Северного потока".