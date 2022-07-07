Вице-канцлер Германии Роберт Хабек обратился к Канаде с просьбой вернуть турбину "Северного потока-1", которая попала под антироссийские санкции.

Об этом пишет Bloomberg.

"Я буду первым, кто будет бороться за дальнейший сильный пакет санкций ЕС, но сильные санкции означают, что они должны причинить боль и вред России, и Путину больше, чем нашей экономике. Поэтому я прошу понять, что мы должны отобрать у Путина это "турбинное" оправдание", - сказал Хабек.

Ранее rомпания Siemens сообщила, что не может доставить газовую турбину для "Северного потока" из Канады после ремонта из-за санкций против РФ. Россия после этого сократила поставки по СП-1 сославшись на техническую невозможность качать больше из-за отсутствия турбины.

Также мы писали, что цена газа в ЕС из-за ожидания остановки "Северного потока" впервые с марта превысила $1700.

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