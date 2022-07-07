В четверг, 7 июля, в Украине идет уже 134-й день войны с Россией.

В Донецкой области линия фронта приближается к Славянску и Бахмуту. Эти города мощно обстреливаются. Идут бои на окраинах Луганской области, после того, как ВСУ отошли из Северодонецка и Лисичанска. Россияне пытались наступать в Херсонской области, но атака была отбита. Вчера обстрелы зафиксировали в Харькове, Макеевке.

Тем временем в Украине отменили и вернули на доработку скандальный приказ Генштаба, запрещающий военнообязанным мужчинам выезжать за пределы места жительства без разрешения военкомата.

Подробнее об этом читайте в итогах за 6 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

7 июля

09:55 Пишут о взрыве в Одесской области и дыме над морем.

09:50 Появились фото последствий удара по Одесской области сегодня ночью.

На опубликованных военными фото видны разрушены хозяйственные постройки.

09:42 В Переяславе снесли монумент 300-летию воссоединения Украины и России, сообщает Киевская областная военная администрация.

Памятник демонтировали по решению громады и органа местного самоуправления.

Монумент установили 25 мая 1982 года в честь 325-летия Переяславской рады, которая соединила Украину с Россией.

09:36 Новый обстрел в оккупированной Макеевке Донецкой области. Удар пришелся на район Красного рынка.

Накануне после ударов по городу погибли трое детей, заявили в "ДНР".

09:29 Мариупольский горсовет публикует фото ценников на предметы гигиены в оккупированном городе.

Все цены в полтора-два раза выше, чем в Украине, но есть и сопоставимые ценники.

Так, моющее средство Fairy "нежные руки" стоит 108 грн (в Киеве - 60 грн), шампунь Shauma стоит в Мариуполе 185 грн (в Киеве такой - 108), набор губок для посуды - 71 грн (в Киеве - 38).

Шампунь "Чистая линия", который продают за 128 грн в Мариуполе, в Киеве можно купить по цене до 118 грн в зависимости от ингредиентов, упаковку прокладок, которая стоит 99 грн в Мариуполе, в Киеве можно найти за 50 грн.

09:25 Местные паблики показали утренний запуск ракет из Херсонской области в сторону Николаевской.

08:30 Россияне провели две ракетных атаки в Одесской области.

Одна - по причалу на острове Змеиный двумя ракетами. Видимо, чтобы ВСУ не могли пришвартоваться там.

Вторая - по территории области. Две ракеты уничтожили склад с зерном, заявил спикер ОВА Сергей Братчук.

08:22 РФ взяла оперативную паузу и продолжает лишь ограниченные наземные атаки по всем направлениям, готовясь к более масштабным операциям, пишет американский Институт изучения войны.

В подтверждение этого тезиса Институт обращает внимание, что 6 июля впервые за 133 дня войны не было ни заявлений, ни оценок территориальных завоеваний со стороны РФ.

Министерство обороны РФ каждый день заявляло о территориальных приобретениях с начала войны, но не заявляло о каких-либо новых территориях или передвижении сухопутных войск с момента завершения окружения Лисичанска 3 июля.

(Отметим, что в "ДНР" вчера заявили о захвате Спорного в Донецкой области).

6 июля, по данным Института изучения войны, российские силы по-прежнему вели ограниченные и безуспешные наземные атаки по всем направлениям 6 июля. В частности, наступление велось в районе Бахмута и Славянска, а также в Харьковской области.

"Такие попытки согласуются с российской оперативной паузой, которая не подразумевает и не требует полного прекращения активных боевых действий. В данном случае это означает, что российские войска, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, поскольку они попытаются создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления этих более масштабных начинаний", - сообщает Институт.

Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон, считают в Институте изучения войны. В частности, на геолокационных спутниковых снимках видно, что ВСУ нанесли удары по российским позициям в районе международного аэропорта "Херсон-Сити" в районе Чернобаевки.

08:21 За 6 июля на подконтрольной территории Донбасса погибли 7 мирных жителей: 3 в Торецке, 2 в Авдеевке, 1 в Кодеме и 1 в Северске. Еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

В "ДНР" заявляют о шести погибших, среди них трое детей. Также 24 человека получили ранения, из них 8 детей.

Основные жертвы - из Кировского района Донецка и Макеевки.

08:20 Вчера в Днепропетровской области был ракетный удар по предприятию в Покровском районе.

Двое из троих пострадавших - проезжавшие мимо велосипедисты, сообщил глава облсовета Николай Лукашук. Один из раненых в крайне тяжёлом состоянии.

Пожар на предприятии уже потушили.

08:17 Международный валютный фонд заявляет о высоких рисках всемирной рецессии в 2023 году. Такой прогноз сделала директор МВФ Кристалина Георгиева.

"Перспективы со времени нашего последнего обновления значительно ухудшились. 2022 год будет тяжелым, но 2023 год, возможно, будет тяжелее. Риски рецессии в 2023 году возросли", - заявила она Reuters.

Среди трех причин вероятного глобального кризиса две связаны с войной в Украине: инфляция на Западе и санкции против России, которые ее подстегивают.

Третья причина - замедление экономического роста Китая.

Теперь МВФ планирует снова (уже третий раз в этом году) понизить прогноз роста мировой экономики. В прошлый раз фонд опустил его до 3,6 процента (при том, что прошлом году мировая экономика выросла на 6,1%).

08:15 Сводка Генштаба ВСУ на утро 7 июля. В основном она рассказывает об артиллерийских и авиаударах по линии фронта. Военные пишут, что штурмовые действия противник ведет под Харьковом, Славянском, Бахмутом, но не уточняют, где именно.

Единственная конкретика - была попытка штурма Добрянки на севере Херсонской области (под Высокопольем), но ее, по данным Генштаба, удалось отбить.

В Черном море четыре носителя российских ракет "Калибр".

08:10 В "ДНР" сообщили, кто войдет в состав "международного трибунала" над украинскими пленными.

Как заявила "министр иностранных дел" Наталья Никонорова, к участию привлекут "ЛНР". Также предварительное согласие поступило от Сирии, которая недавно признала обе "республики".

Пока неизвестно, примет ли участие в процессе Россия, которая также признала "ДНР" и "ЛНР".

08:00 Нефть марки Brent впервые за три месяца стала дешевле ста долларов за баррель.

Фьючерсы продолжают снижаться уже третью сессию. Сегодня они упали на 94 цента, или 0,9%, до 99,75 доллара за баррель.

Причина, как пишет Reuters - опасения по поводу возможной глобальной рецессии и падения спроса на нефть.

На фоне снижения нефтяных цен слабеет и рубль.