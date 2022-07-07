Лишь 38% школьников общаются на перерывах исключительно на украинском языке.

Такие результаты исследования привел языковой омбудсмен Тарас Креминь на своей странице в Фейсбуке.

По данным исследования, 89% учителей, 82% родителей и детей считают родным языком украинский и используют его во всех сферах жизни. 73% учителей во время урока и 63% во время перерыва говорят исключительно на государственном языке.

Русский язык является языком неформального общения: им общаются 11–17% учащихся между собой на уроках и на перерывах, а также 2% учителей во время перерывов.

В то же время только 38% школьников общаются на перерывах исключительно на украинском языке.

Исходя из результатов опроса, Креминь требует нормативно урегулировать порядок образования классов с обучением языкам национальных меньшинств. Он недоволен тем, что такие классы образуются на основании обращений не только представителей национальных меньшинств, как того требует законодательство, но и по обращениям всех желающих.

Недавно Креминь отчитывался о том, что всего одна песня на русском языке из 3964 за сутки прозвучала в эфире радиостанций, которые он мониторил.

Также он о призывал запретить преподавание русского языка в украинских школах.